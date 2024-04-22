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Моуринью упрекнул «Манчестер Юнайтед»

22 Апреля 2024 • 16:26 Комментировать (1)

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью упрекнул клуб. Португалец считает, что «красные дьяволы» в последние годы плохо работают в плане спортивного управления.

«В составе «Манчестер Юнайтед» до сих пор есть футболисты, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад. Клуб представляет собой то, что, на мой взгляд, не является профессиональным профилем для клуба определённого масштаба», - сказал Моуринью The Telegraph.

Отметим, что Жозе Моуринью находится без клуба с января после увольнения из итальянской «Ромы».

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1) Все комментарии
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FA3931geo 06
22 Апреля 2024 в 16:52
Лучше думай найти команду хотя б на пару лет. Отличный тренер,но гнилым характером.
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