Моуринью упрекнул «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью упрекнул клуб. Португалец считает, что «красные дьяволы» в последние годы плохо работают в плане спортивного управления.

«В составе «Манчестер Юнайтед» до сих пор есть футболисты, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад. Клуб представляет собой то, что, на мой взгляд, не является профессиональным профилем для клуба определённого масштаба», - сказал Моуринью The Telegraph.

Отметим, что Жозе Моуринью находится без клуба с января после увольнения из итальянской «Ромы».

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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