Почеттино позитивно настроен после поражения от «Манчестер Сити»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу настроения своей команды после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в полуфинале Кубка Англии.

«Настроение хорошее, потому что мы хорошо сыграли против одной из лучших команд мира. Мы действительно действовали хорошо, были позитивные моменты. Мы пропустили гол, который не должны были пропускать, но это футбол. Мы создали много моментов против лучшей команды в мире, и это хорошо. Нужно продолжать работать в том же духе и стараться прибавлять в том, что может нам помочь. Мы прогрессируем, поэтому должны быть счастливыми.

Грилиш мог сыграть рукой в штрафной? Я говорю о своих игроках и своём клубе. Я разочарован тем, что мы не смогли выиграть. Некоторые действия судья или ВАР могут интерпретировать как пенальти или нет. Мы не можем на это повлиять, поэтому нужно двигаться дальше», - сказал Почеттино.