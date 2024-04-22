Почеттино призвал не сравнивать Джексона с Дрогба

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино старается поддержать Николаса Джексона, которого нещадно критикуют за упущенные моменты. Аргентинский специалист призвал не сравнивать Джексона с Дидье Дрогба, разделяя различные периоды в истории клуба.

«Если сравнивать Джексона с Дрогба, то да, он всегда будет проигрывать. Но нам нужно разделять историю клуба с игрой Джексона. Я полностью поддерживаю его даже в те моменты, когда ему не удаётся забить», - сказал Почеттино журналистам на пресс-конференции в понедельник.

Ближайший матч чемпионата Англии «Челси» проведёт во вторник, 23 апреля, - против «Арсенала» на поле соперника.