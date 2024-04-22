Почеттино поздравил Терри

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поздравил легенду клуба Джона Терри. Как известно, бывший капитан «пенсионеров» был включён в Зал славы Премьер-лиги.

«Фантастический игрок. Он доставлял нам проблемы, когда я тренировал «Тоттенхэм». Поздравляю его. Он это заслужил», - сказал Почеттино журналистам в ходе понедельничной пресс-конференции.

В настоящий момент Маурисио Почеттино готовит «Челси» к дерби против «Арсенала». Команды сразятся на поле стадиона «Эмирейтс» во вторник, 23 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.