«Ньюкасл» может отпустить Гимараэса за 93 миллиона евро

«Ньюкасл» летом может отпустить своего опорного полузащитника Бруно Гимараэса. По информации от журналиста Бена Джейкобса, несмотря на наличие в контракте суммы отступных в размере 120 миллионов евро, «сороки» могут сделать скидку потенциальным покупателям.

У Гимараэса есть договорённость с руководством «Ньюкасла» о том, что ему будет позволено вести переговоры с клубами, которые участвуют в Лиге чемпионов. «Сороки» будут готовы отпустить бразильского полузащитника по скидке за 93 миллиона евро.

Напомним, Гимараэс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года, когда перешёл из французского «Лиона». В нынешнем сезоне Бруно отметился 4 голами и 6 ассистами в Английской премьер-лиге.