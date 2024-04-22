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«Ньюкасл» может отпустить Гимараэса за 93 миллиона евро

22 Апреля 2024 • 15:33 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ньюкасл
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24.04 22:00

«Ньюкасл» летом может отпустить своего опорного полузащитника Бруно Гимараэса. По информации от журналиста Бена Джейкобса, несмотря на наличие в контракте суммы отступных в размере 120 миллионов евро, «сороки» могут сделать скидку потенциальным покупателям.

У Гимараэса есть договорённость с руководством «Ньюкасла» о том, что ему будет позволено вести переговоры с клубами, которые участвуют в Лиге чемпионов. «Сороки» будут готовы отпустить бразильского полузащитника по скидке за 93 миллиона евро.

Напомним, Гимараэс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года, когда перешёл из французского «Лиона». В нынешнем сезоне Бруно отметился 4 голами и 6 ассистами в Английской премьер-лиге.

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Ньюкасл Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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