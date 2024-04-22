Почеттино: «Мы можем обыграть «Арсенал» и без Палмера»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что его команда способна выигрывать и без Коула Палмера. Лидер «пенсионеров» заболел, поэтому может пропустить вторничное дерби против «Арсенала».

«С Палмером или без него, мы верим, что сможем победить. Самое главное – это команда, коллектив. Конечно, Коул является важной частью команды, он играет фантастически, но это «Челси». Здесь много футболистов, которые могут выступать и выполнять свою работу», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Гостевой матч Премьер-лиги против «Арсенала» стартует 23 апреля в 22:00 по московскому времени.