Почеттино поддержал Джексона, который подвергся расизму за игру против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино осудил расистские высказывания в адрес нападающего Николаса Джексона. Напомним, фанаты начали оскорблять сенегальца в социальных сетях после его игры против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Форвард не реализовал несколько очевидных моментов, а «Челси» в итоге проиграл 0:1.

«Мы все страдаем, все публичные люди, потому что люди прячутся за социальными сетями. Нам нужно сплотиться вокруг Джексона. Мы хотим общаться с хорошими фанатами, которые поддерживают нас. Самое главное – быть сильными», – сказал Почеттино на пресс-конференции.