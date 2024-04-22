Почеттино уверен: «Челси» будет на уровне «Арсенала»

Во вторник в Премьер-лиге Англии пройдёт дерби – «Арсенал» против «Челси». «Канониры» борются за титул чемпиона, в то время как «пенсионеры» располагаются в средней части таблицы. Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино порассуждал о том, может ли его команда достичь уровня «Арсенала».

«Мы уверены, что однажды достигнем того же уровня. Конечно, мы настроены оптимистично. В футболе самое важное – верить и иметь план, как достичь этого уровня. Несколько лет назад, когда Артета только пришёл, «Арсенал» находился в другой ситуации. Спустя несколько лет доверия и уверенности они оказались там, где находятся сейчас. Это случалось и с другими тренерами, как Гвардиола или Клопп. Нам нужно время, чтобы поработать», - сказал Почеттино на пресс-конференции.