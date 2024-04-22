Почеттино высказался о будущем Тьяго Силвы

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу будущего защитника Тьяго Силвы. Ранее появлялась информация о том, что 39-летний бразилец покинет клуб по завершению сезона.

«Он говорил, что сейчас не время для разговоров. Когда он захочет сообщить что-то, он это сделает, и клуб наверняка расскажет о ситуации. Пока что мы не общались – мы проводили полуфинал Кубка Англии и теперь пытаемся финишировать как можно выше в турнирной таблице Премьер-лиги», - сказал Почеттино на понедельничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Челси» проведёт во вторник, 23 апреля, - против «Арсенала» в Премьер-лиге.