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Почеттино высказался о будущем Тьяго Силвы

22 Апреля 2024 • 15:09 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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23.04 22:00

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу будущего защитника Тьяго Силвы. Ранее появлялась информация о том, что 39-летний бразилец покинет клуб по завершению сезона.

«Он говорил, что сейчас не время для разговоров. Когда он захочет сообщить что-то, он это сделает, и клуб наверняка расскажет о ситуации. Пока что мы не общались – мы проводили полуфинал Кубка Англии и теперь пытаемся финишировать как можно выше в турнирной таблице Премьер-лиги», - сказал Почеттино на понедельничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Челси» проведёт во вторник, 23 апреля, - против «Арсенала» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 22 Апреля
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15:09 · Англия. Премьер-лига
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15:05 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о травме двух крайних защитников
15:04 · Англия. Премьер-лига
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