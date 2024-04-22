Почеттино рассказал о травме двух крайних защитников

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино вновь был озадачен двумя новыми травмами. Аргентинец сообщил, что крайние защитники Мало Гюсто и Бен Чилуэлл в настоящий момент проходят медицинское обследование после того, как ощутили дискомфорт после матча с «Манчестер Сити».

«У Мало небольшая проблема со связками колена. Я передаю лишь то, что сказали врачи. Надеюсь, что он скоро вернётся в строй. Чилуэлл? Он всё ещё не залечил повреждение, которое получил в составе национальной сборной», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, завтра «Челси» отправится на выезд к лондонскому «Арсеналу» в рамках Английской премьер-лиги. Игру с большой долей вероятности пропустит лучший бомбардир клуба Коул Палмер.