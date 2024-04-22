Почеттино: «Сегодня я не верю в то, что Палмер сможет сыграть с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу состояния лидера команды – атакующего полузащитника Коула Палмера.

Ранее стало известно, что Палмер пропустил тренировку по причине болезни.

«Мы посмотрим завтра. Нам нужно будет оценить его состояние завтра утром, но сегодня я не верю в то, что Палмер сможет сыграть. Завтра мы оценим его и примем решение. Даже если он будет в порядке, возможно, он не будет готов сыграть. Я надеюсь, что он вернётся как можно скорее», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Во вторник, 23 апреля, «Челси» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Арсенала».