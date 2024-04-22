Почеттино: «У меня нет сомнений, что Джексон в следующем сезоне станет лучше»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался в поддержку нападающего Николаса Джексона, который подвергся критике за несколько нереализованных моментов в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити». Напомним, «синие» в итоге проиграли 0:1 и остались за бортом финали.

«Первый сезон всегда трудный, особенно когда ты нападающий, которому нужно проявить себя и забивать голы. Он является единственным доступным нападающим в нашем составе. Я бы сказал, что Николас играет фантастически. Он делает потрясающую работу для команды: много бегает, забивает голы и ассистирует. Джексон всегда будет получать мою поддержку, ведь он борется за клуб и своих партнёров. Ему нужно время, чтобы стать лучше. У меня нет сомнений, что в следующем сезоне Николас добьётся прогресса», – сказал Почеттино на пресс-конференции.