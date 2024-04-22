АПЛ включила в Зал славы ещё двух легенд

Английская Премьер-лига объявила о том, что в Зал славы включены ещё две легенды – Джон Терри и Эндрю Коул. Недавно в этот список попал Эшли Коул. Все три игрока примут участие в чествовании во вторник.

Теперь в Зале славы Премьер-лиги чистятся 24 футболиста. Ранее сюда попали Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Тьерри Анри, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Алан Ширер, Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Уэйн Руни, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Патрик Виейра, Иан Райт, Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Тони Адамс, Петр Чех и Рио Фердинанд.

Зал славы Премьер-лиги был открыт в 2021 году.