Палмер пропустил последнюю тренировку «Челси» из-за болезни

Один из лучших бомбардиров Английской премьер-лиги Коул Палмер пропустил последнюю тренировку «Челси». Как сообщает официальный сайт лондонцев, полузащитник не смог поучаствовать в групповом занятии из-за болезни.

Таким образом, англичанин может пропустить ближайший матч чемпионата, в котором «Челси» отправится на выезд к «Арсеналу». Поединок должен состояться завтра на «Эмирейтс».

Коул забил 20 голов в этом розыгрыше Премьер-лиги и делит первое место в бомбардирской гонке с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити». Палмер в последних 3 матчах чемпионата отметился 7 голами и ассистом.