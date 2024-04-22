Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, лидером в гонке за нигерийца является «ПСЖ». Источник отмечает, что «Арсенал» и «Челси» продолжают следить за ситуацией вокруг 25-летнего Осимхена.

В текущем сезоне нападающий появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Трудовой договор Осимхена с неаполитанским клубом рассчитан до 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 110 миллионов евро.