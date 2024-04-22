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Моуринью вместо Клоппа в «Ливерпуле» - Особенный невольно запустил слухи

22 Апреля 2024 • 14:22 Комментировать
Фулхэм
1:3
Ливерпуль

В социальных сетях футбольные фанаты активно обсуждают возможное назначение Жозе Моуринью на должность главного тренера «Ливерпуля». На этот факт обратили внимание журналисты Daily Mail.

Слухи невольно запустил сам Моуринью – португалец посетил воскресный матч «Ливерпуля» против «Фулхэма» в Лондоне. Мерсисайдцы, как известно, добились гостевой победы с результатом 3:1.

Жозе Моуринью находится без работы с января после увольнения из «Ромы». А «Ливерпуль» сейчас ищет тренера, ведь Юрген Клопп решил покинуть пост после этого сезона.

В АПЛ Моуринью уже тренировал «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Жозе Моуринью Юрген Клопп ещё теги

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