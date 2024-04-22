Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Боруссия» может совершить рекордный трансфер

22 Апреля 2024 • 14:14 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Боруссия» арендовала у «Челси» защитника Яна Матсена. 22-летний футболист может остаться в Дортмунде, но для этого «шмелям» придётся заплатить 35 миллионов фунтов (около 40 миллионов евро). Об этом информирует Transfer News Live со ссылкой на Mirror.

Таким образом, «Боруссия» может совершить рекордный трансфер. На текущий момент самым дорогим новичком дортмундского клуба является Усман Дембеле, за которого в своё время «шмели» заплатили 35 миллионов евро.

За «Боруссию» Ян Матсен провёл 18 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Ян Матсен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Хави получил предложение от нового клуба Де Брёйне: «Я очень устал» Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» потерял Грилиша Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта Клопп может возглавить топ-клуб – известно название
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
15:22 · Англия. Премьер-лига
Почеттино уверен: «Челси» будет на уровне «Арсенала»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о будущем Тьяго Силвы
15:05 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о травме двух крайних защитников
15:04 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Сегодня я не верю в то, что Палмер сможет сыграть с «Арсеналом»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «У меня нет сомнений, что Джексон в следующем сезоне станет лучше»
14:56 · Англия. Премьер-лига
АПЛ включила в Зал славы ещё двух легенд
14:54 · Англия. Премьер-лига
Палмер пропустил последнюю тренировку «Челси» из-за болезни
14:44 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер в гонке за Осимхеном слухи
14:22 · Англия. Премьер-лига
Моуринью вместо Клоппа в «Ливерпуле» - Особенный невольно запустил слухи
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» может совершить рекордный трансфер
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «Ливерпуля» 1
13:42 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва может вернуться в свой бывший клуб
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» готов продать своего нападающего за 35 миллионов евро 1
11:42 · Англия. Премьер-лига
Цель «Реала» может перейти в клуб АПЛ
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа 1
Все новости
Рекомендуем