В зимнее трансферное окно «Боруссия» арендовала у «Челси» защитника Яна Матсена. 22-летний футболист может остаться в Дортмунде, но для этого «шмелям» придётся заплатить 35 миллионов фунтов (около 40 миллионов евро). Об этом информирует Transfer News Live со ссылкой на Mirror.

Таким образом, «Боруссия» может совершить рекордный трансфер. На текущий момент самым дорогим новичком дортмундского клуба является Усман Дембеле, за которого в своё время «шмели» заплатили 35 миллионов евро.

За «Боруссию» Ян Матсен провёл 18 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.