«Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «Ливерпуля»

Каталонская «Барселона» летом хотела бы пополнить свои ряды нападающим английского «Ливерпуля». Как сообщает Diario AS, «сине-гранатовые» проявляют интерес к Луису Диасу, который перебрался на «Энфилд» в январе 2022 года из «Порту».

27-летний колумбиец является очень важным игроком для «Ливерпуля», поэтому сделку будет сложно провернуть. Тем более, что у «Барселоны» летом будут ограниченные финансовые возможности.

Диас в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 8 голами и 4 результативными передачами в 32 матчах. Большую часть прошлого сезона колумбиец пропустил из-за травмы.