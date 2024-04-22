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«Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «Ливерпуля»

22 Апреля 2024 • 13:46 Комментировать
Эвертон
...
Ливерпуль
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24.04 22:00

Каталонская «Барселона» летом хотела бы пополнить свои ряды нападающим английского «Ливерпуля». Как сообщает Diario AS, «сине-гранатовые» проявляют интерес к Луису Диасу, который перебрался на «Энфилд» в январе 2022 года из «Порту».

27-летний колумбиец является очень важным игроком для «Ливерпуля», поэтому сделку будет сложно провернуть. Тем более, что у «Барселоны» летом будут ограниченные финансовые возможности.

Диас в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 8 голами и 4 результативными передачами в 32 матчах. Большую часть прошлого сезона колумбиец пропустил из-за травмы.

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ЭВЕРТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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