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Тьяго Силва может вернуться в свой бывший клуб

22 Апреля 2024 • 13:42 Комментировать
Арсенал
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Челси
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23.04 22:00

Стал известен один из клубов, в котором может продолжить карьеру центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва, у которого летом истекает контракт. По информации от журналиста Низара Кинселлы, бразилец может вернуться в «Флуминенсе», за который выступал в молодости.

По сведениям источника, клуб хочет пригласить Силву на правах свободного агента и уже работает над сделкой. Ранее сам Тьяго заявил, что вскоре объявит о своём решении относительно будущего.

В составе «Челси» Силва проводит уже четвёртый сезон. В первой кампании в синей футболке бразилец смог выиграть Лигу чемпионов, которая стала для него первой в карьере.

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