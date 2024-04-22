Тьяго Силва может вернуться в свой бывший клуб

Стал известен один из клубов, в котором может продолжить карьеру центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва, у которого летом истекает контракт. По информации от журналиста Низара Кинселлы, бразилец может вернуться в «Флуминенсе», за который выступал в молодости.

По сведениям источника, клуб хочет пригласить Силву на правах свободного агента и уже работает над сделкой. Ранее сам Тьяго заявил, что вскоре объявит о своём решении относительно будущего.

В составе «Челси» Силва проводит уже четвёртый сезон. В первой кампании в синей футболке бразилец смог выиграть Лигу чемпионов, которая стала для него первой в карьере.