Цель «Реала» может перейти в клуб АПЛ

Голкипер «Лас-Пальмаса» Альваро Вальес имеет варианты трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По информации журналистов, в подписании испанского вратаря заинтересован «Вулверхэмптон». Руководство «волков» готово выложить за переход игрока 25 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов.

За «Лас-Пальмас» Вальес выступает с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025-го.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Альваро провел 31 встречу и пропустил 36 голов.