«Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа

22-летний защитник Раян Аит-Нури, правами на которого владеет «Вулверхэмптон», может пойти на повышение. Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании игрока заинтересован другой английский клуб – «Ливерпуль».

«Красные» уже провели переговоры с «волками» и достигли предварительной договоренности по трансферу футболиста. Сумма сделки оценивается в 45 миллионов евро. Это будет первое подписание «Ливерпуля» после ухода Юргена Клоппа. Немецкий специалист покинет команду в конце сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Аит-Нури провел 28 матчей, отметившись двумя голами и одной голевой передачей.