«Манчестер Юнайтед» контактировал с возможным преемником тен Хага – названо имя

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с возможными преемниками Эрика тен Хага. Как стало известно инсайдеру Георгу Хольцнеру, в поле зрения «красных дьяволов» находится нынешний рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель.

По данным журналиста, стороны контактировали насчет возможного сотрудничества. Напомним, что Тухель покинет мюнхенский гранд по завершении нынешнего сезона.

Тен Хаг занимает пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2025-го. В настоящий момент манкунианцы занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ.