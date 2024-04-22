«Манчестер Юнайтед» продолжает сомневаться в тен Хаге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг всё ещё не получил никаких гарантий от руководства. По информации от журналиста Николо Скиры, менеджеры манкунианцев продолжают сомневаться в нидерландце.

По версии источника, всё ещё есть высокая вероятность того, что «Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага летом и пригласит нового тренера. Ранее манкунианцев связывали с бывшим наставником «Челси» Грэмом Поттером, который больше года находится без работы.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестую строчку в Английской премьер-лиге и отстаёт от зоны Лиги чемпионов аж на 16 очков. Правда, у команды Эрика тен Хага есть два матча в запасе по сравнению с четвёртой «Астон Виллой».