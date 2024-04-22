«Челси» решит будущее Почеттино по окончании сезона

Лондонский «Челси» всё ещё не определился с будущим своего главного тренера Маурисио Почеттино. По информации от The Athletic, «синие» оценят работу аргентинского специалиста по окончании сезона, после чего руководство примет решение насчёт того, стоит ли продолжать работу с Маурисио.

Источник сообщает, что «Челси» ожидал от Почеттино попадания в топ-4 в первом сезоне. Несмотря на то, что тренер не справился с задачей, руководство «синих» уважает специалиста и отдаёт ему должное за многие вещи. Также отмечается, что при оценивании работы Маурисио руководство также примет во внимание фактор многочисленных травм в составе.

Напомним, сейчас «Челси» занимает 9 строчку в таблице АПЛ, но если команда выиграет свой матч в запасе, то выйдет на 7 место.