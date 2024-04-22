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Каррагер высказал мнение о будущем тен Хага в «Манчестера Юнайтед»

22 Апреля 2024 • 09:36 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался относительно будущего главного тренера «Манчестера Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Не думаю, что тен Хаг останется в клубе. В раздевалке наверняка неловкая атмосфера после матча с «Ковентри». Футболисты не знают, радоваться ли такому результату. Тен Хаг может сделать команду лучше в следующем сезоне? Не думаю, что это произойдет», - передает слова эксперта Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» победил «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии. «Красные дьяволы» выигрывали в три мяча, но позволили сопернику сравнять счет. В серии пенальти манкунианцы все же победили – 4:2.

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Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Эрик тен Хаг ещё теги
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