Каррагер высказал мнение о будущем тен Хага в «Манчестера Юнайтед»

«Не думаю, что тен Хаг останется в клубе. В раздевалке наверняка неловкая атмосфера после матча с «Ковентри». Футболисты не знают, радоваться ли такому результату. Тен Хаг может сделать команду лучше в следующем сезоне? Не думаю, что это произойдет», - передает слова эксперта Sky Sports.