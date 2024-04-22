Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити»

22 Апреля 2024 • 08:36 Комментировать

Атакующий полузащитник Джек Грилиш может покинуть «Манчестер Сити» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Как стало известно источнику, боссы английского топ-клуба готовы рассмотреть предложения по продаже 28-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола начал сомневаться, что Грилиш тянет уровень «горожан».

Джек перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года из бирмингемской «Астон Виллы». Его трансфер обошелся «горожанам» в 117,5 миллиона евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2026/2027.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Хави получил предложение от нового клуба Де Брёйне: «Я очень устал» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта «Манчестер Сити» потерял Грилиша Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
08:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити»
05:03 · Англия. Кубок Англии
Рой Кин: «Болельщики «Манчестер Юнайтед» не радовались победе»
03:33 · Англия. Кубок Англии
​Крис Саттон: «У тен Хага отлегло, его жизнь в «Манчестер Юнайтед» продлена ещё на матч»
02:41 · Англия. Кубок Англии
Иан Райт: «Ковентри» почти сделал это»
21 Апреля
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Реала» слухи
23:34 · Англия. Премьер-лига
39-летний Тьяго Силва определился с будущим
23:11 · Англия. Премьер-лига
​«Чувствую себя в Северной Корее» - к Бартону зачастила полиция из-за публикаций в социальных сетях
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить за Влаховича 60 млн евро слухи
21:47 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд высказался о неудачной серии «Ливерпуля»
21:43 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд прокомментировал свой гол со штрафного удара
21:30 · Англия. Кубок Англии
Форвард «Ковентри» Симмс после вылета из Кубка Англии: Мне очень больно
21:12 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о чемпионской гонке в АПЛ
21:11 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд дал комментарий о гонке за титул АПЛ
21:07 · Англия. Кубок Англии
​Босс «Ковентри»: «Слишком много лёгких голов»
21:05 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: Победа над «Фулхэмом» была очень нужна «Ливерпулю»
Все новости
Рекомендуем