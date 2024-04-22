Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник Джек Грилиш может покинуть «Манчестер Сити» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Как стало известно источнику, боссы английского топ-клуба готовы рассмотреть предложения по продаже 28-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола начал сомневаться, что Грилиш тянет уровень «горожан».

Джек перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года из бирмингемской «Астон Виллы». Его трансфер обошелся «горожанам» в 117,5 миллиона евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2026/2027.