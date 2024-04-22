Мбаппе скучает, Хави ищет оправдание, «Реал» играет в кошки-мышки

Бенефис Васкеса

В Испании отгремело «эль класико». «Реал» словно играл с «Барселоной» в кошки-мышки. Два раза позволял ей выходить вперёд в счёте, но не затягивал с восстановлением равновесия. А в добавленное время игра подошла к концу, и цепкие зубы «галактикос» впились в горло их жертвы.

Лукас Васкес провёл, возможно, лучший матч в карьере. Забил гол и отдал ассист на решающий мяч, который на счету Беллингема. Винисиус отличился с пенальти, который он впервые пробил за «Реал» в Ла Лиге. У «Барселоны» отличились Кристенсен и Фермин Лопес.

И по судейству есть что обсудить. При счёте 1:1 в спорном эпизоде мяч пересёк/не пересёк ленточку ворот мадридцев. Повторы не дают чёткого понимания. ВАР-арбитры решили, что гола не было. Неужто опять судьи помогли «Реалу»?

В «эль класико» был реализован семнадцатый подряд пенальти. Модрич и Ямаль установили совместный рекорд по разнице в возрасте среди игроков стартового состава «Реала» и «Барселоны» (21 год и 307 дней). Новую травму получил Френки де Йонг, покинувший поле на носилках.

Интрига – всё. Отыграть одиннадцать очков у такого «Реала» за шесть туров практически невозможно. А вот за второе место борьба быть может. «Жирона» продолжила чередовать поражения и победы – разгромила «Кадис». И гарантировала себе путёвку в еврокубки.

Захаряна и Кузяева меняют на одной минуте

Мечтам мадридского «Атлетико» о бронзе вряд ли суждено сбыться. После вылета из Лиги чемпионов «матрасники» отхватили в гостях у «Алавеса» из второй половины таблицы. Симеоне сказал, там должна была получиться ничья, а не поражение его команды. Очень большая разница.

Захаряна заменил в матче с «Хетафе», где он стал автором предголевой передачи. «Реал Сосьедад» сыграл вничью – 1:1. А вот Головин из-за травмы не вышел за «Монако» против «Бреста». Монегаски выиграли с разницей в два мяча с двумя удалениями и поднялись на второе место.

«ПСЖ» громил «Лион» без Мбаппе, проотдыхавшего на скамейке весь матч. Во Франции интересен ещё Кузяев. Его, как и Захаряна, заменили на 69-й минуте. «Гавр» минимально проиграл прямому конкуренту «Мецу» и теперь обитает на стыковом шестнадцатом месте.

Микс Туманного Альбиона

В Англии на минувших выходных игрался и чемпионат, и Кубок. Два клуба из Манчестера второй год подряд выбрались в кубковый финал. «Сити» без Холанна дожал «Челси» голом Бернарду Силвы, а «Юнайтед» не избежал проблем даже с «Ковентри» из Чемпионшипа.

Мактоминай, Магуайр и Бруну Фернандеш сделали счёт крупным в пользу «красных дьяволов», которые затем умудрились пропустить тоже трижды. В итоге судьба путёвки в финал здесь решалась в серии пенальти, которую 4:2 выиграла команда тен Хага.

Пока «Ман Сити» занимался кубковыми делами, лондонский «Арсенал» вернулся на первое место чемпионата. «Канониры» имеют все шансы держать его вплоть до 14 мая – именно на этот день запланирован перенесённый матч команды Гвардиолы с «Тоттенхэмом».

«Арсенал» победил «Вулверхэмптон», впервые в своей истории не пропустив в шести подряд выездных матчах Премьер-лиги. «Ливерпуль» разобрался с «Фулхэмом» и также опередил «Манчестер Сити», имея лишний проведённый матч.

«Астон Вилла», одержав волевую победу над «Борнмутом», оторвалась на от «Тоттенхэма» на шесть очков. Но у «шпор» как раз остаются два матча в запасе, чтобы нивелировать это отставание. Дерби состоятся в АПЛ 23 и 24 апреля: «Арсенал» против «Челси», «Эвертон» против «Ливерпуля».

«Интер» на пороге скудетто, «Бавария» в своей поре

Алексей Миранчук со скамейки наблюдал, как «Аталанта» обыгрывает «Монцу». «Ювентус» спасся от проигрыша «Кальяри» благодаря автоголу в концовке. «Интер» оформит чемпионство в Италии за пять туров до конца, если выиграет вечером в понедельник у «Милана» в дерби.

«Байер» был на грани первого поражения в сезоне, но это реально фантастическая команда. Фюллькруг забил за дортмундскую «Боруссию» и так в концовке, а Станишич спас «аптекарей» на седьмой компенсированное минуте. Рекордная серия Леверкузена обновляется.

Дортмундцы ухудшили свои шансы на попадание в четвёрку. Что там «Бавария»? Она воспользовалась осечкой «Штутгарта», который проиграл «Вердеру». Мюнхенцы разнесли в гостях берлинский «Унион» и создали себе отрыв в три очка от третьего места.

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Дублями в столице отметились Кейн и Мюллер. Для обоих эти голы оказались важными в персональном плане. У Гарри самый результативный сезон в карьере, а Томас первый раз в карьере забил именно в тридцатом туре Бундеслиги (остальные туры покорялись ему раньше).

Кирилл Иванцов