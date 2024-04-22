Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мбаппе скучает, Хави ищет оправдание, «Реал» играет в кошки-мышки

22 Апреля 2024 • 09:00 Комментировать

Бенефис Васкеса

В Испании отгремело «эль класико». «Реал» словно играл с «Барселоной» в кошки-мышки. Два раза позволял ей выходить вперёд в счёте, но не затягивал с восстановлением равновесия. А в добавленное время игра подошла к концу, и цепкие зубы «галактикос» впились в горло их жертвы.

Лукас Васкес провёл, возможно, лучший матч в карьере. Забил гол и отдал ассист на решающий мяч, который на счету Беллингема. Винисиус отличился с пенальти, который он впервые пробил за «Реал» в Ла Лиге. У «Барселоны» отличились Кристенсен и Фермин Лопес.

И по судейству есть что обсудить. При счёте 1:1 в спорном эпизоде мяч пересёк/не пересёк ленточку ворот мадридцев. Повторы не дают чёткого понимания. ВАР-арбитры решили, что гола не было. Неужто опять судьи помогли «Реалу»?

В «эль класико» был реализован семнадцатый подряд пенальти. Модрич и Ямаль установили совместный рекорд по разнице в возрасте среди игроков стартового состава «Реала» и «Барселоны» (21 год и 307 дней). Новую травму получил Френки де Йонг, покинувший поле на носилках.

Интрига – всё. Отыграть одиннадцать очков у такого «Реала» за шесть туров практически невозможно. А вот за второе место борьба быть может. «Жирона» продолжила чередовать поражения и победы – разгромила «Кадис». И гарантировала себе путёвку в еврокубки.

Захаряна и Кузяева меняют на одной минуте

Мечтам мадридского «Атлетико» о бронзе вряд ли суждено сбыться. После вылета из Лиги чемпионов «матрасники» отхватили в гостях у «Алавеса» из второй половины таблицы. Симеоне сказал, там должна была получиться ничья, а не поражение его команды. Очень большая разница.

Захаряна заменил в матче с «Хетафе», где он стал автором предголевой передачи. «Реал Сосьедад» сыграл вничью – 1:1. А вот Головин из-за травмы не вышел за «Монако» против «Бреста». Монегаски выиграли с разницей в два мяча с двумя удалениями и поднялись на второе место.

«ПСЖ» громил «Лион» без Мбаппе, проотдыхавшего на скамейке весь матч. Во Франции интересен ещё Кузяев. Его, как и Захаряна, заменили на 69-й минуте. «Гавр» минимально проиграл прямому конкуренту «Мецу» и теперь обитает на стыковом шестнадцатом месте.

Микс Туманного Альбиона

В Англии на минувших выходных игрался и чемпионат, и Кубок. Два клуба из Манчестера второй год подряд выбрались в кубковый финал. «Сити» без Холанна дожал «Челси» голом Бернарду Силвы, а «Юнайтед» не избежал проблем даже с «Ковентри» из Чемпионшипа.

Мактоминай, Магуайр и Бруну Фернандеш сделали счёт крупным в пользу «красных дьяволов», которые затем умудрились пропустить тоже трижды. В итоге судьба путёвки в финал здесь решалась в серии пенальти, которую 4:2 выиграла команда тен Хага.

Пока «Ман Сити» занимался кубковыми делами, лондонский «Арсенал» вернулся на первое место чемпионата. «Канониры» имеют все шансы держать его вплоть до 14 мая – именно на этот день запланирован перенесённый матч команды Гвардиолы с «Тоттенхэмом».

«Арсенал» победил «Вулверхэмптон», впервые в своей истории не пропустив в шести подряд выездных матчах Премьер-лиги. «Ливерпуль» разобрался с «Фулхэмом» и также опередил «Манчестер Сити», имея лишний проведённый матч.

«Астон Вилла», одержав волевую победу над «Борнмутом», оторвалась на от «Тоттенхэма» на шесть очков. Но у «шпор» как раз остаются два матча в запасе, чтобы нивелировать это отставание. Дерби состоятся в АПЛ 23 и 24 апреля: «Арсенал» против «Челси», «Эвертон» против «Ливерпуля».

«Интер» на пороге скудетто, «Бавария» в своей поре

Алексей Миранчук со скамейки наблюдал, как «Аталанта» обыгрывает «Монцу». «Ювентус» спасся от проигрыша «Кальяри» благодаря автоголу в концовке. «Интер» оформит чемпионство в Италии за пять туров до конца, если выиграет вечером в понедельник у «Милана» в дерби.

«Байер» был на грани первого поражения в сезоне, но это реально фантастическая команда. Фюллькруг забил за дортмундскую «Боруссию» и так в концовке, а Станишич спас «аптекарей» на седьмой компенсированное минуте. Рекордная серия Леверкузена обновляется.

Дортмундцы ухудшили свои шансы на попадание в четвёрку. Что там «Бавария»? Она воспользовалась осечкой «Штутгарта», который проиграл «Вердеру». Мюнхенцы разнесли в гостях берлинский «Унион» и создали себе отрыв в три очка от третьего места.

Реклама


Дублями в столице отметились Кейн и Мюллер. Для обоих эти голы оказались важными в персональном плане. У Гарри самый результативный сезон в карьере, а Томас первый раз в карьере забил именно в тридцатом туре Бундеслиги (остальные туры покорялись ему раньше).

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Бавария Барселона Гавр Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Арсенал Лондон Хави Эрнандес Далер Кузяев Килиан Мбаппе Арсен Захарян Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Хави получил предложение от нового клуба Де Брёйне: «Я очень устал» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта «Манчестер Сити» потерял Грилиша Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
08:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити»
05:03 · Англия. Кубок Англии
Рой Кин: «Болельщики «Манчестер Юнайтед» не радовались победе»
03:33 · Англия. Кубок Англии
​Крис Саттон: «У тен Хага отлегло, его жизнь в «Манчестер Юнайтед» продлена ещё на матч»
02:41 · Англия. Кубок Англии
Иан Райт: «Ковентри» почти сделал это»
21 Апреля
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Реала» слухи
23:34 · Англия. Премьер-лига
39-летний Тьяго Силва определился с будущим
23:11 · Англия. Премьер-лига
​«Чувствую себя в Северной Корее» - к Бартону зачастила полиция из-за публикаций в социальных сетях
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить за Влаховича 60 млн евро слухи
21:47 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд высказался о неудачной серии «Ливерпуля»
21:43 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд прокомментировал свой гол со штрафного удара
21:30 · Англия. Кубок Англии
Форвард «Ковентри» Симмс после вылета из Кубка Англии: Мне очень больно
21:12 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о чемпионской гонке в АПЛ
21:11 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд дал комментарий о гонке за титул АПЛ
21:07 · Англия. Кубок Англии
​Босс «Ковентри»: «Слишком много лёгких голов»
21:05 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: Победа над «Фулхэмом» была очень нужна «Ливерпулю»
Все новости
Рекомендуем