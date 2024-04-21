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«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Реала» слухи

21 Апреля 2024 • 23:39 Комментировать

Всё идёт к тому, что по завершению сезона 2023/2024 защитник Начо Фернандес обретёт статус свободного агента в связи с истечением срока его действующего контракта. Футболист всю карьеру проводит в родном мадридском «Реале, но теперь, похоже, Начо готовится к следующему шагу в карьере.

Как сообщает на своих страницах портал Fichajes, 34-летний Начо находится на радарах трёх топ-клубов. В этом списке есть «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер».

Ранее в прессе появлялось много информации о желании «Манчестер Юнайтед» усилить в летнее трансферное окно оборонительную линию.

Анчелотти высказался о будущем Начо

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Реал Мадрид Интер Милан Ювентус Манчестер Юнайтед Начо Фернандес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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