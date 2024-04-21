39-летний Тьяго Силва определился с будущим

Опытный защитник Тьяго Силва, похоже, определился со своим будущим. Ожидается, что в ближайшие дни бразильский футболист подтвердит уход из «Челси» по завершению сезона 2023/2024. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Evening Standard.

За «Челси» Тьяго Силва играет с конца лета 2020 года. С тех пор бразилец провёл в различных соревнованиях 149 официальных матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и три результативных паса на партнёров.

Отметим, что осенью Силве исполнится 40 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 2 миллиона евро.