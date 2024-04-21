​«Чувствую себя в Северной Корее» - к Бартону зачастила полиция из-за публикаций в социальных сетях

Скандально известный в прошлом футболист Джо Бартон продолжает эпатажить и после того, как завершил карьеру. Недавно он едко высказался по поводу крушения моста в Балтиморе, позволил он себе и другие высказывания, которые не всем по душе в английском обществе.

В результате к нему зачастила полиция - как сообщил он сам во всё тех же социальных сетях, это случилось четыре раза за последние три дня.

- За последние три дня меня четыре навещала полиция. Хотели поговорить о моих публикациях в социальных сетях. Я расцениваю это как попытку запугать мою семью. Спасибо, добро пожаловать в Северную Корею, - написал Бартон.