«Арсенал» находится в поиске нового забивного нападающего.

Как сообщает Tuttosport, лондонский клуб заинтересован в покупке форварда «Ювентуса» и сборной Сербии Душана Влаховича. Отмечается, что «канониры» готовы заплатить за Влаховича 60 миллионов евро, сделка может состояться в ближайшее трансферное окно.

24-летний Влахович выступает за «Ювентус» с 2022 года, до этого он играл за «Фиорентину» и за сербский «Партизан».

В текущем сезоне на счету Влаховича 31 матч во всех турнирах, в которых он смог забить 17 голов и сделал три результативные передачи на партнёров. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до 2026 года.