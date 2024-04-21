Александер-Арнольд высказался о неудачной серии «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд дал свой комментарий после победы над «Фулхэмом» в 34-м туре английской Премьер-лиги.

Напомним, встреча завершилась победой команды Юргена Клоппа со счётом 3:1. В следующем туре «Ливерпуль» будет играть с «Эвертоном», матч пройдёт 24 апреля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Для «Ливерпуля» это были тяжёлые пару недель – у нас была плохая серия игр, плохая форма, плохие результаты – так что хорошо вновь победить.

Мы знали, что у нас остаётся шесть матчей, и мы чувствуем, что должны выигрывать в каждой из этих игр, чтобы иметь шанс на чемпионство. Впереди нам нужно постараться добиться пяти побед из пяти, - сказал английский футболист в интервью Sky Sports.