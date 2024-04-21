Александер-Арнольд прокомментировал свой гол со штрафного удара

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд после победы над «Фулхэмом» рассказал о своём голе со штрафного удара.

Напомним, встреча завершилась победой команды Юргена Клоппа со счётом 3:1. Счёт в матче открыл Александер-Арнольд, который точно пробил со штрафного удара на 32-й минуте встречи.

- Судя по тому, что я видел, это было круто. Ребята сказали мне, что это выглядело очень хорошо! Было очень здорово снова забить.

Для меня это были тяжелые пару месяцев – я не мог играть и делать то, что люблю. Я рад вернуться – это потрясающее чувство, я наслаждаюсь игрой в футбол, - приводит слова футболиста Sky Sports.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях встретится с «Эвертоном», игра пройдёт 24 апреля.