Клопп рассказал о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Фулхэмом» в 34-м туре чемпионата Англии пообщался с журналистами.

Напомним, «красные» одержали победу со счётом 3:1.

- Обычно «Фулхэм» доставлял нам больше проблем, так что сегодня это была хорошая игра в нужный момент.

Понятно, что мы хотим оставаться в чемпионской гонке. Вчера победил «Арсенал», впереди у «Манчестер Сити» игра в запасе, поэтому нам нужно побеждать в своих матчах, и мы постараемся это сделать, - сказал Клопп на пресс-конференции.

24 апреля «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Эвертона», матч начнётся в 22:00 по московскому времени.