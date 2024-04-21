Александер-Арнольд дал комментарий о гонке за титул АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд дал комментарий по поводу гонки за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Мы рассчитываем, что конкуренты не потеряют очки. Но если кто-то допустит осечку, мы должны быть готовы этим воспользоваться. Мы должны стремиться к тому, чтобы быть в лучшей позиции. Наша цель – пять побед из пяти», - сказал Александер-Арнольд Sky Sports.

«Арсенал» и «Ливерпуль» в настоящий момент делят место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги – у них по 74 очка. Мерсисайдцы уступают по разности голов (+43 против +51). У «Манчестер Сити» 73 очка в кармане и матч в запасе.