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Александер-Арнольд: Победа над «Фулхэмом» была очень нужна «Ливерпулю»

21 Апреля 2024 • 21:05 Комментировать
Фулхэм
1:3
Ливерпуль

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подвёл итоги матча 34-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом».

Напомним, встреча завершилась победой команды Юргена Клоппа со счётом 3:1.

- На данном этапе сезона вы не всегда получаете желаемые результаты. Сегодняшняя победа была очень нужна «Ливерпулю». Вчера вечером победил «Арсенал», сегодня нужно было побеждать нам. У нас впереди пять финалов.

«Фулхэм» забил незадолго до перерыва, и это всегда портит настроение, в перерыве у нас были другой разговор из-за этого пропущенного мяча. Мы вышли на второй тайм и сыграли так, как хотели, - сказал футболист в интервью Sky Sports.


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