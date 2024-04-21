Клопп высказался о победе над «Фулхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал свой комментарий после победы над «Фулхэмом» в 34-м туре чемпионата Англии.

Напомним, встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась победой «красных» со счётом 3:1.

- В течение 80 минут мы играли действительно в хороший футбол. Мне не понравились последние 10 минут первого тайма, когда соперник забил гол. Но мне всё понравилось во втором тайме. Мы держали мяч, создавали моменты и смогли забить несколько хороших голов. Мы внесли некоторые изменения, и ребята справились очень хорошо, - сказал Клопп на пресс-конференции.