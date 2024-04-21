«Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» и остался в чемпионской гонке

После двух неудач в чемпионате Англии «Ливерпуль» гостил у «Фулхэма». Уже на первых минутах Луис Диас головой пробил рядом со штангой. Штрафной удар метрах в 25 от ворот лондонцев, и Трент Александер-Арнольд со страшной силой пробил в левую девятку - 0:1. Родриго Мунис атаковал и попал в защитника, а вот Тимоти Кастань тут же сравнял счет. В начале второго тайма Райан Гравенберх с 20 метров вколотил мяч в сетку от правой штанги. Бернд Лено оставил хозяев в игре, отразив два опасных удара подряд. Атака «красных» по левому краю, Диогу Жота оставил позади защитника и поразил дальний угол ворот - 1:3.
«Ливерпуль» настиг лидирующий «Арсенал», соперник - 12-й.
Протокол игры
|32'Александер-Арнольд Трент (0:1)
|(1:1) Кастань Тимоти45'
|53'Гравенберх Райан (1:2)
|72'Жота Диогу (1:3)
Лено Бернд•Кастань Тимоти• 79'Адарабиойо Олуватосин• 39'Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони•Пальинья Жоау 30'71' (Кэрни Том (71') •Лукич Саша•Айуоби Алекс85' (Траоре Адама (85') •Перейра Андреас•Рид Бобби71' (Уилсон Гарри (71') •Родриго Мунис
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент80' (Гомес Джо (80') •Куанса Джарелл•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Эллиотт Харви•Эндо Ватару•Гравенберх Райан74' (Нуньес Дарвин (74') •Диас Луис74' (Макаллистер Алексис (74') •Жота Диогу74' (Салах Мохамед (74') •Гакпо Коди86' (Собослаи Доминик (86')
21 апреля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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