«Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» и остался в чемпионской гонке

После двух неудач в чемпионате Англии «Ливерпуль» гостил у «Фулхэма». Уже на первых минутах Луис Диас головой пробил рядом со штангой. Штрафной удар метрах в 25 от ворот лондонцев, и Трент Александер-Арнольд со страшной силой пробил в левую девятку - 0:1. Родриго Мунис атаковал и попал в защитника, а вот Тимоти Кастань тут же сравнял счет. В начале второго тайма Райан Гравенберх с 20 метров вколотил мяч в сетку от правой штанги. Бернд Лено оставил хозяев в игре, отразив два опасных удара подряд. Атака «красных» по левому краю, Диогу Жота оставил позади защитника и поразил дальний угол ворот - 1:3.

«Ливерпуль» настиг лидирующий «Арсенал», соперник - 12-й.