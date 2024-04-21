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Эмери отреагировал на слухи о «Баварии»

21 Апреля 2024 • 20:24 Комментировать

Рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на слухи, согласно которым он является основным кандидатом на должность главного тренера «Баварии». Испанский специалист отстранился от разговоров о его возможном переезде в Мюнхен.

«Я сосредоточен на своей работе здесь на 100 процентов», - сказал Эмери, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Джон Таунли.

Отметим, что в воскресенье «Астон Вилла» обыграла на своём поле «Борнмут» со счётом 3:1. Команда Унаи Эмери остаётся на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии, то есть располагается в зоне Лиги чемпионов.

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