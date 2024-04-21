«Кристал Пэлас» забил 5 мячей в ворота «Вест Хэма»

«Кристал Пэлас» с «Вест Хэмом» подарили болельщикам результативный матч. На седьмой минуте Майкл Олисе вывел хозяев вперед ударом головой. Эберечи Эзе стрельнул в цель ударом в падении через себя - 2:0. Уже на 20-й минуте хозяева громили противника после автогола. Жан-Филипп Матета отличился еще до перерыва. Майкл Антонио размочил счет на 40-й минуте - 4:1. Матета в середине второго тайма оформил дубль. На 89-й минуте еще один автогол - 5:2.

«Кристал Пэлас» поднялся на 14-е место, соперник - восьмой.