«Кристал Пэлас» забил 5 мячей в ворота «Вест Хэма»

«Кристал Пэлас» с «Вест Хэмом» подарили болельщикам результативный матч. На седьмой минуте Майкл Олисе вывел хозяев вперед ударом головой. Эберечи Эзе стрельнул в цель ударом в падении через себя - 2:0. Уже на 20-й минуте хозяева громили противника после автогола. Жан-Филипп Матета отличился еще до перерыва. Майкл Антонио размочил счет на 40-й минуте - 4:1. Матета в середине второго тайма оформил дубль. На 89-й минуте еще один автогол - 5:2.
«Кристал Пэлас» поднялся на 14-е место, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Олисе Майкл7'
|(2:0) Эзе Эберечи16'
|(3:0) Эмерсон Палмиери20'
|(4:0) Матета Жан-Филипп31'
|40'Антонио Майкл (4:1)
|(5:1) Матета Жан-Филипп64'
|89'Митчелл Тайрик (5:2)
Хендерсон Дин•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Ричардс Крис•Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик• 45'Уортон Адам61' (Ахамада Науиру (61') • 66'Хьюз Уилл 39'81' (Шлупп Джеффри (81') •Олисе Майкл68' (Айю Джордан (68') •Эзе Эберечи81' (Ридевальд Жайро (81') •Матета Жан-Филипп68' (Эдуар Одсонн (68')
Запасные: Томкинс Джеймс•Холдинг Роб•Мэттьюз Реми•Уорд Джоэл
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Огбонна Анджело46' (Джонсон Бен (46') •Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш 45'46' (Крессуэлл Аарон (46') •Альварес Эдсон75' (Ингс Дэнни (75') •Кудус Мохаммед86' (Корне Максвелл (86') •Уорд-Праус Джеймс•Пакета Лукас•Антонио Майкл 27'75' (Филлипс Кэлвин (75')
Запасные: Дивин Мубама•Орфорд Льюис•Ареола Альфонс•Кейси Кэлан
21 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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