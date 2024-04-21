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«Кристал Пэлас» забил 5 мячей в ворота «Вест Хэма»

21 Апреля 2024 • 19:09 Комментировать
Кристал Пэлас
5:2
Вест Хэм
окончен

«Кристал Пэлас» с «Вест Хэмом» подарили болельщикам результативный матч. На седьмой минуте Майкл Олисе вывел хозяев вперед ударом головой. Эберечи Эзе стрельнул в цель ударом в падении через себя - 2:0. Уже на 20-й минуте хозяева громили противника после автогола. Жан-Филипп Матета отличился еще до перерыва. Майкл Антонио размочил счет на 40-й минуте - 4:1. Матета в середине второго тайма оформил дубль. На 89-й минуте еще один автогол - 5:2.

«Кристал Пэлас» поднялся на 14-е место, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Кристал Пэлас5:2Вест Хэм
(1:0) Олисе Майкл7'  
(2:0) Эзе Эберечи16'  
(3:0) Эмерсон Палмиери20'  
(4:0) Матета Жан-Филипп31'  
  40'Антонио Майкл (4:1)
(5:1) Матета Жан-Филипп64'  
  89'Митчелл Тайрик (5:2)
Хендерсон ДинКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимРичардс КрисМуньос ДаниэльМитчелл Тайрик  45'Уортон Адам 61' (Ахамада Науиру ( 61'  66') Хьюз Уилл  39' 81' (Шлупп Джеффри ( 81') Олисе Майкл 68' (Айю Джордан ( 68') Эзе Эберечи 81' (Ридевальд Жайро ( 81') Матета Жан-Филипп 68' (Эдуар Одсонн ( 68')
Запасные: Томкинс ДжеймсХолдинг РобМэттьюз РемиУорд Джоэл
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирЗума КуртОгбонна Анджело 46' (Джонсон Бен ( 46') Эмерсон ПалмиериСоучек Томаш  45' 46' (Крессуэлл Аарон ( 46') Альварес Эдсон 75' (Ингс Дэнни ( 75') Кудус Мохаммед 86' (Корне Максвелл ( 86') Уорд-Праус ДжеймсПакета ЛукасАнтонио Майкл  27' 75' (Филлипс Кэлвин ( 75')
Запасные: Дивин МубамаОрфорд ЛьюисАреола АльфонсКейси Кэлан
21 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Кристал Пэлас

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