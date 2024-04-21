«Астон Вилла» одержала волевую победу в матче с «Борнмутом»

В 34-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» провела непростой матч с «Борнмутом». Олли Уоткинс в дебюте из пределов штрафной пробил с рикошетом, а мяч пролетел рядом со штангой. Ответ Джастина Клюйверта, и кипер отбил мяч под перекладиной. Леон Бэйли прорвался в штрафную и сделал всё для Мусса Диаби, а тот не попал по мячу. Данго Уттара замыкал дальнюю штангу после подачи, попадание в сетку с внешней стороны. Милош Керкез технично заработал пенальти, а Доминик Соланке со стандарта метко пробил в левый верхний угол - 0:1. Соланке убежал один на один с голкипером, но промедлил с принятием решения, мяч выбит. На 45-й минуте Морган Роджерс слева ворвался в штрафную, обыграл защитника и результативно стрельнул - 1:1. После перерыва «вилланы» разыграли мяч до верного, и Диаби переправил его в сетку. Уттара снова опасно бил головой - чудом вратарь выручил. Уоткинс в штрафной пробил или прострелил мимо голкипера, и Бэйли подправил полет мяча - 3:1. Энес Унал быстро отыграл один мяч, но он добивал его из офсайда. На 90-й минуте еще два удара Унала, и мяч с горем пополам соперники выбили.

«Астон Вилла» закрепилась на четвертом месте, противник - 13-й.