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«Астон Вилла» одержала волевую победу в матче с «Борнмутом»

21 Апреля 2024 • 19:03 Комментировать
Астон Вилла
3:1
Борнмут
окончен

В 34-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» провела непростой матч с «Борнмутом». Олли Уоткинс в дебюте из пределов штрафной пробил с рикошетом, а мяч пролетел рядом со штангой. Ответ Джастина Клюйверта, и кипер отбил мяч под перекладиной. Леон Бэйли прорвался в штрафную и сделал всё для Мусса Диаби, а тот не попал по мячу. Данго Уттара замыкал дальнюю штангу после подачи, попадание в сетку с внешней стороны. Милош Керкез технично заработал пенальти, а Доминик Соланке со стандарта метко пробил в левый верхний угол - 0:1. Соланке убежал один на один с голкипером, но промедлил с принятием решения, мяч выбит. На 45-й минуте Морган Роджерс слева ворвался в штрафную, обыграл защитника и результативно стрельнул - 1:1. После перерыва «вилланы» разыграли мяч до верного, и Диаби переправил его в сетку. Уттара снова опасно бил головой - чудом вратарь выручил. Уоткинс в штрафной пробил или прострелил мимо голкипера, и Бэйли подправил полет мяча - 3:1. Энес Унал быстро отыграл один мяч, но он добивал его из офсайда. На 90-й минуте еще два удара Унала, и мяч с горем пополам соперники выбили.

«Астон Вилла» закрепилась на четвертом месте, противник - 13-й.

Протокол игры  
Астон Вилла3:1Борнмут
  31'Соланке Доминик (0:1)
(1:1) Роджерс Морган45'  
(2:1) Диаби Мусса57'  
(3:1) Бэйли Леон78'  
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти  87' 90' (Хейден Кейн ( 90') Конса ЭзриТоррес Пау IIДинь ЛюкаБэйли Леон 87' (Карлос Диего Сантос ( 87') Тилеманс ЮриМакгинн ДжонРоджерс МорганДиаби Мусса 90' (Дуран Джон ( 90') Уоткинс Олли
Запасные: Келлиман ОмариЛенгле КлеманОльсен РобинМанро ФинлиЧамберс КалумИроэгбунам Тим
Нето МурараСмит Адам  21' 46' (Ааронс Макс ( 46') Забарный Илья  55'Сенеси Маркос  37' 63' (Семеньо Антуан ( 63') Келли ЛлойдКук ЛьюисКристи Райан 76' (Биллинг Филип ( 76') Уттара Данго 82' (Унал Энес ( 82') Клюйверт Джастин 76' (Скотт Алекс ( 76') Керкез МилошСоланке Доминик
Запасные: Траверс МаркМаккена КалланХилл Джеймс
21 апреля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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