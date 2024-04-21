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«ВАР – фанат «Лутона»: «Ноттингем Форест» выступил с заявлением после поражения

21 Апреля 2024 • 18:59 Комментировать
Эвертон
2:0
Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» выступил с заявлением после поражения от «Эвертона» со счётом 0:2. «Лесники» выразили недовольство судейством, в частности работой ВАР.

«Три крайне плохих решения – три неназначенных пенальти – это то, с чем мы просто не можем согласиться. Мы предупреждали PGMOL перед игрой, что ВАР является болельщиком «Лутон Таун», но они его не поменяли. Наше терпение было проверено неоднократно. Теперь «Ноттингем» рассмотрит свои варианты», - говорится в заявлении.

«Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится прямо над зоной вылета. «Лутон Таун» - конкурент «лесников» в борьбе за выживание.

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