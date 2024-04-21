Игрок «Эвертона» потерял сознание – его доставили в больницу

В воскресенье «Эвертон» обыграл на своём поле «Ноттингем Форест» в матче Премьер-лиги со счётом 2:0. По ходу второго тайма в составе мерсисайдской команды был заменён Гомеш Бету. «Ириски» выступили с коротким заявлением по поводу состояния игрока.

«Мы можем подтвердить, что Бету потерял сознание и был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности», - говорится в сообщении «Эвертона».

На текущий момент «Эвертон» располагается на 16-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда проведёт в среду, 24 апреля, - против «Ливерпуля» на своём поле.