Ближайшим летом состав «Реала» может пополнить Альфонсо Дэвис, и тогда Ферлан Менди наверняка сменит клуб. На страницах L’Equipe сообщается об интересе к французу со стороны целого ряда английских топ-клубов. Так, 28-летний футболист интересен «Арсеналу», «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу». Кроме того, Менди находится в списках «Баварии».

За «Реал» Ферлан Менди играет с лета 2019 года. С тех пор защитник провёл 165 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и десять голевых передач на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает Менди в 20 миллионов евро.