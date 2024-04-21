Клопп может возглавить топ-клуб – известно название

Юрген Клопп ещё в январе объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по завершению сезона. Немецкий специалист говорил, что хочет взять перерыв в тренерской карьере хотя бы на один год.

Как сообщает немецкий Focus, «Бавария» в настоящий момент рассматривает вариант с назначением Клоппа тренером команды летом 2025 года. При этом мюнхенцам нужно найти того, кто отработает на тренерском мостике сезон 2024/2025, ведь ближайшим летом Томас Тухель уходит. Временным рулевым может стать Ханс-Дитер Флик, который сейчас не имеет клуба. При этом неизвестно, захочет ли Флик браться за работу только на один сезон.

Ранее слухи связывали «Баварию» со многими тренерами, в том числе с Зинедином Зиданом и Унаи Эмери.