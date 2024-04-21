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Салах - в запасе: «Ливерпуль» объявил состав на игру против «Фулхэма»

21 Апреля 2024 • 17:40 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
1 5.30 X 4.90 2 1.55
Через 0 ч. 24 мин.

В воскресенье вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп включил в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Эндо, Эллиот, Гакпо, Диас, Жота.

Отметим, что звёздный нападающий Мохамед Салах начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч «Фулхэм» - «Ливерпуль» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

В случае победы «Ливерпуль» догонит «Арсенал» на вершине турнирной таблицы АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах

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ФУЛХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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