«Эвертон» уверенно одолел конкурентов из «Ноттингем Форест»

В 34-м туре чемпионата Англии «Эвертон» принимал конкурентов в борьбе за выживание из «Ноттингем Форест». Ола Эйна быстро мог открывать счет, но не попал в створ в отменной ситуации. А вот Идрисса Гуэйе из-за штрафной вколотил мяч в сетку на 29-й минуте. Хороший выстрел Криса Вуда из-за штрафной был парирован. Спустя тайм у «Эвертона» сработал еще один дальний выстрел, уже Дайт Макнил заставил голкипера капитулировать - 2:0.

«Ириски» остаются 16-ми, но отрыв от тройки неудачников составляет пять очков, соперник идет следом.