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«Эвертон» уверенно одолел конкурентов из «Ноттингем Форест»

21 Апреля 2024 • 17:38 Комментировать
Эвертон
2:0
Ноттингем Форест
окончен

В 34-м туре чемпионата Англии «Эвертон» принимал конкурентов в борьбе за выживание из «Ноттингем Форест». Ола Эйна быстро мог открывать счет, но не попал в створ в отменной ситуации. А вот Идрисса Гуэйе из-за штрафной вколотил мяч в сетку на 29-й минуте. Хороший выстрел Криса Вуда из-за штрафной был парирован. Спустя тайм у «Эвертона» сработал еще один дальний выстрел, уже Дайт Макнил заставил голкипера капитулировать - 2:0.

«Ириски» остаются 16-ми, но отрыв от тройки неудачников составляет пять очков, соперник идет следом.

Протокол игры  
Эвертон2:0Ноттингем Форест
(1:0) Гуэйе Идрисса29'  
(2:0) Макнил Дуайт76'  
Пикфорд ДжорданЯнг ЭшлиТарковски ДжеймсБрэнтуэйт Джерред  81'Миколенко ВиталийХаррисон Джек  83'Гуэйе ИдриссаГомеш Андре 67' (Гарнер Джеймс ( 67') Макнил ДуайтДукуре Абдулай  74'Калверт-Льюин Доминик 67' (Гомеш Бету ( 67'Чермити Юссеф 90'  90')
Запасные: Данджума АрноКин МайклЛьюис УоррингтонГодфри БенВиржиния ЖоауОнана Амаду
Селс МатцУильямс НекоНьякат МуссаМурильо Джейсон  90'Эйна ОлаДомингес Николас 80' (Ориги Дивок ( 80') Данило Ларанжера 80' (Рибейру Родригу ( 80') Рейна Джованни 53' (Эланга Энтони ( 53') Гиббс-Уайт МорганХадсон-Одои Каллум 80' (Йейтс Райан ( 80'  80') Вуд Крис
Запасные: Монтьель ГонсалоТоффоло ХарриТёрнер МэттОмобамиделе ЭндрюСангаре Ибрахим
21 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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