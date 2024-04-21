«Эвертон» уверенно одолел конкурентов из «Ноттингем Форест»

В 34-м туре чемпионата Англии «Эвертон» принимал конкурентов в борьбе за выживание из «Ноттингем Форест». Ола Эйна быстро мог открывать счет, но не попал в створ в отменной ситуации. А вот Идрисса Гуэйе из-за штрафной вколотил мяч в сетку на 29-й минуте. Хороший выстрел Криса Вуда из-за штрафной был парирован. Спустя тайм у «Эвертона» сработал еще один дальний выстрел, уже Дайт Макнил заставил голкипера капитулировать - 2:0.
«Ириски» остаются 16-ми, но отрыв от тройки неудачников составляет пять очков, соперник идет следом.
Протокол игры
|(1:0) Гуэйе Идрисса29'
|(2:0) Макнил Дуайт76'
Пикфорд Джордан•Янг Эшли•Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред• 81'Миколенко Виталий•Харрисон Джек• 83'Гуэйе Идрисса•Гомеш Андре67' (Гарнер Джеймс (67') •Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай• 74'Калверт-Льюин Доминик67' (Гомеш Бету (67'Чермити Юссеф90') 90'
Селс Матц•Уильямс Неко•Ньякат Мусса•Мурильо Джейсон• 90'Эйна Ола•Домингес Николас80' (Ориги Дивок (80') •Данило Ларанжера80' (Рибейру Родригу (80') •Рейна Джованни53' (Эланга Энтони (53') •Гиббс-Уайт Морган•Хадсон-Одои Каллум80' (Йейтс Райан (80') • 80'Вуд Крис
21 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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