«Ноттингем Форест» объявил об увеличении цен на билеты

Очередная порция плохих новостей для поклонников «Ноттингем Форест» - руководство клуба объявило о намерении увеличить цены на билеты на следующий сезон. Взрослые билеты подорожают на 28 процентов, детские - на 11. Сообщество фанатов клуба уже выразило своё несогласие с этим.

Напомним, что клуб сейчас борется за то, чтобы спасти своё место в высшей лиге английского футбола. В настоящий момент «Ноттингем Форест» в рамках 33-го тура сражается с ливерпульским «Эвертоном». Следить за событиями матча можно посредством онлайн-трансляции, которая доступна на нашем сайте.