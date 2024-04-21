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Будущее Тьяго Силвы в «Челси» пока под вопросом

21 Апреля 2024 • 16:27 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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23.04 22:00

«Челси» скоро сделает официальное заявление относительно будущего в клубе бразильского защитника Тьяго Силвы, заявил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сам футболист следующим образом прокомментировал своё положение в команде:

«Мои четыре сезона в «Челси» были очень хорошими. Редко кому удаётся играть в АПЛ на таком уровне в 39 лет», - сказал футболист.

Напомним, что действующий контракт бразильца с лондонцами рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2023/2024 Силва провёл 32 матча во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.

В «Челси» игрок перебрался из французского «ПСЖ».

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