Будущее Тьяго Силвы в «Челси» пока под вопросом

«Челси» скоро сделает официальное заявление относительно будущего в клубе бразильского защитника Тьяго Силвы, заявил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сам футболист следующим образом прокомментировал своё положение в команде:

«Мои четыре сезона в «Челси» были очень хорошими. Редко кому удаётся играть в АПЛ на таком уровне в 39 лет», - сказал футболист.

Напомним, что действующий контракт бразильца с лондонцами рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2023/2024 Силва провёл 32 матча во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.

В «Челси» игрок перебрался из французского «ПСЖ».