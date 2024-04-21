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Павлюченко высказался о предстоящем матче «Фулхэм» — «Ливерпуль»

21 Апреля 2024 • 15:55 Комментировать
Фулхэм
...
Ливерпуль
1 5.30 X 4.90 2 1.55
Через 2 ч. 18 мин.

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 34-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Ливерпуль».

«Я всё-таки тут верю в «Ливерпуль». «Фулхэм» особой мотивации не имеет, да и каких-то особых результатов он в последнее время не добивался. А вот «красные» пусть и вылетели из Лиги Европы, но в АПЛ еще шансы они имеют. Уровень команды остаётся очень высоким», — цитирует бывшего футболиста издание «ВсёПроСпорт».

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 21 апреля, в Лондоне. Игра стартует в 18:30 по московскому времени.

После 32 матчей «Ливерпуль» находится на третьей строчке турнирной таблицы первенства страны, заработав 71 балл. Что касается «Фулхэма», то лондонцы располагаются на 12-й строчке, имея в своём активе 42 очка.


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Евро-Футбол.Ру,
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ФУЛХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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